البيت الأبيض يدعو إلى عودة الموظفين الفيدراليين للعمل من المكاتب

حث جيف زينتس رئيس موظفي البيت الأبيض، أعضاء الحكومة على السعي بقوة، لتنفيذ خطط إعادة الموظفين الفيدراليين إلى العمل في المكاتب بعد فترة طويلة من العمل عن بعد بسبب وباء كورونا.



ونقلت وكالة «نوفوستي» عن زينتس قوله - اليوم السبت: «سنعود إلى العمل في المكاتب قبل حلول الخريف، ومع نهاية حالة الطوارئ الصحية العامة التي تم فرضها بسبب كوفيد-19».



وأضاف أن الهيئات الفيدرالية ستعمل على زيادة عدد موظفيها العاملين في المكاتب، متابعا: «هذه أولوية حددها الرئيس، وآمل أن ينفذها الجميع بقوة في سبتمبر وأكتوبر».



وأشار إلى أن هذه التغييرات لا تعني الإلغاء الكامل للعمل عن بعد، موضحا أنع سيكون من المتاح الجمع بين خيارات العمل في المكتب وعن بعد.