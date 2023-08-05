قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنّ تجربة مسرح مصر حققت نجاحا غير متوقع، كاشفا أن الفكرة جرى الاعتراض عليها في بادئ الأمر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إن اعتراضات عديدة أثيرت على الفكرة لأن أساسها كان الاعتماد على الشباب.

وأضاف: «في بداية تياترو مصر جمعت أفراد العمل وحجزت لهم شقق سكنية في أكتوبر ليكونوا بالقرب من المسرح».

وأشار إلى أنه حذر المشاركين في مسرح مصر من الحديث في ثلاثة أمور، وهي السياسة والجنس والدين»،

ولفت إلى أن تجربة مسرح مصر أصبح ليه أكثر من شبيه، ما دفعه لخوض تجربة أخرى وهي مسرحية «اللوكاندة».

وأكّد عبد الباقي، أنه يحترم أي ناقد يوجه انتقادا لمسرح مصر، متابعا: «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، فكل مشاهد له ذوق فني».