تواصل الشروق تقديم مقترحاتها الأسبوعية للكتاب المسموع، على صفحات الملحق الثقافي الأسبوعي الصادر يوم السبت.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد..

كل الشهور يوليو - إبراهيم عيسى

الكرمة للنشر - 2020

منصة storytel

إبراهيم عيسى فى روايته «كل الشهور يوليو» يُعيد بناء الحقيقة من بين ركام الأكاذيب وزحام الأسرار، وينقذ التاريخ من العواطف، فى رواية الصراع والخداع والحب والكراهية والصدفة والغباء والولاء والخيانة والخبل والأمل، وخطة الفشل التى حققت نجاحا ساحقا. حاول أن تنسى كل ما تعرفه لتتعرف الآن على الحقيقة.

واحة الغروب - بهاء طاهر

دار الشروق -2006

منصة storytel

فى روايته البديعة «واحة الغروب» والتى لاقت نجاحًا جماهيريًا واستحسانًا نقديًّا كبيرًا، يعود الأديب الكبير بهاء طاهر إلى نهايات القرن التاسع عشر، وبداية الاحتلال البريطانى لمصر؛ حيث يُرسل ضابط البوليس المصرى محمود عبدالظاهر، والذى كان يعيش حياة لاهية بين الحانات وبنات الليل إلى واحة سيوة؛ لشك السلطات فى تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغانى وأحمد عرابى.

«انكسار الروح» - محمد المنسى قنديل

دار الشروق - 2019

منصة storytel

هذه الرواية أنشودة حزينة لكاتب شجى، هو واحد من أصحاب أعذب الأساليب العربية وأنصعها، لا قلق فى مفرداته ولا مهجور، تكتنف كل جملة لديه روحٌ غنائية واضحة، ومن تناسق الجمل تغدو الكتابة عنده لحنًا ممتدًّا. «محمد المنسى قنديل»، أسلوبه هو هبته وموهبته، لكنه لم يركن إلى بكارة الموهبة وحدها، بل راح ينهل من كل رحيق ثقافى، ويتغذى ليكون علامة خاصة على كاتب متعدد القدرات.

«خداع واحد ممكن» - رضوى الأسود

دار الشروق - 2022

منصة اقرأ لى



«شىء بداخلنـا يدفعنا نحو خـوض غمار المجهول على الرغـم من عَرَضه الجانبـى المتمثـل فى المخاطـرة غير المحسوبة وغير مأمونـة العواقب، بل أحيانا، رغم شعور يقينى بأنه سيطولنا أذى مؤكد. إنه الشىء الذى دفع آدم لأكل التفاحة رغم أنها ثمرة الشجرة المحرمة، والشىء نفسه الذى جعل «بیل» الجميلة تدخل الغرفـة المغلقة رغم تحذيرات الوحـش لها، والذى يجعـل الملايين كل يوم يخوضون سـاحات الحروب ومضامير الثورات، تسيطر عليهم فكرة تشبه السحر فى تأثيرها.. لكنها عادة ما تنقلب بؤسًا ودمارًا على المسحور!».