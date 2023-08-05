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باكستان قد تؤجل الانتخابات بعد التعداد السكاني الجديد

د ب أ
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 7:19 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 7:19 م

نقلت، اليوم السبت، وكالة بلومبرج للأنباء عن قناة جيو التلفزيونية الباكستانية القول إن هناك احتمالات تشير إلى قيام باكستان بتأجيل الانتخابات الوطنية لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر بعد أن أقرت الحكومة نتائج التعداد السكاني الجديد الذي أظهر أن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أكثر من 240 مليون نسمة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه نظرا لأن التعداد الجديد أظهر إضافة ملايين الناخبين الجدد، فإن لجنة الانتخابات الباكستانية ستحتاج إلى ما بين 4 إلى 6 أشهر لإضافتهم إلى قائمة الناخبين ومراجعة الدوائر الانتخابية، وفقا لما ذكره كانوار دلشاد، الأمين السابق لهيئة الانتخابات.

وكان قد تقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وأفادت القناة أن إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف أقرت التعداد السكاني في اجتماع اليوم السبت.


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