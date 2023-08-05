كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أول مستخدم للأسلحة النووية في العالم



انتقدت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في فيينا، اليوم السبت، الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة ‏نووية، وحثتها على ‏‎ ‎التوقف عن انتهاك وتدمير نظام نزع الأسلحة النووية العالمي بصورة منهجية.

وقالت في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك»: «يجب على أمريكا وهي أكبر دولة نووية في العالم، وأول مستخدم نووي في العالم، أن توقف فورا الأعمال الإجرامية، المتمثلة في انتهاك وتدمير آلية نزع السلاح الدولية بشكل منهجي، مع تهديد الدول ذات السيادة وابتزازها، من خلال نشر أصولها الاستراتيجية النووية في أجزاء مختلفة من العالم»

وأضافت: «يجب على أمريكا أيضا أن توقف فورا تحركات المشاركة النووية وتعزيز الردع الموسع مع الدول غير النووية، التي تقوض أساس آلية عدم الانتشار النووي الدولية، وتطلق سباق التسلح النووي في العالم والمنطقة».

كما ناشدت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي برفع أصوات التنديد ضد التهديد الأمريكي الخطير بالاستخدام النووي والأعمال غير القانونية مثل انتشار الأسلحة النووية، وهو السبب الجذري لعدم الاستقرار والمواجهة، واتخاذ تدابير عملية على الفور لضمان السلام والأمن العالميين.

وبينما انتقدت بيونج يانج في بيانها، الولايات المتحدة بشأن تحالف «أوكوس» والمجموعة الاستشارية النووية مع كوريا الجنوبية، دافعت عن أسلحتها النووية، ووصفتها بأنها «ممارسة للسيادة».

وأكدت أن تعزيز كوريا الشمالية للردع النووي للدفاع عن النفس هو ممارسة عادلة لسيادتها لمنع اندلاع حرب نووية، والدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها والسيطرة عليها، وإدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية بطريقة مستقرة، في ظل البيئة الأمنية غير المستقرة في المنطقة الناجمة عن مثل هذا التهديد النووي من الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها.