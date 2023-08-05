كُتاب وستوديوهات هوليوود لم يستأنفوا المحادثات بشأن إبرام عقد جديد

لم يستأنف كُتاب السيناريو والمجموعة، التي تمثل استوديوهات هوليوود الكبيرة المحادثات بشأن إبرام عقد جديد بعدما قال تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون، إنه بحاجة للتشاور مع الأعضاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.



والتقى الطرفان، أمس الجمعة، لإجراء مشاورات سرية من أجل وضع إطار العمل من أجل المفاوضات الرسمية، التي اشتملت على طلبات من ممثلي الاستوديوهات من أجل التعتيم الإعلامي، ضمن أمور أخرى، بحسب ما ذكرته نقابة ممثلي هوليوود، وفي وقت لاحق، اتهمت النقابة الطرف الآخر الآخر بتسريب تفاصيل الاجتماع.



وتبادل الطرفان الانتقادات اللاذعة أوائل الأسبوع، بعد إضراب استمر 3 أشهر، وأسفر عن إغلاق كبير في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني عبر البلاد.