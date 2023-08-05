مطالبات بتدخل المحكمة الأمريكية العليا في محاكمة ترامب

طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، المحكمة العليا بإصدار تصريح ببث تليفزيوني لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التآمر لمحاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، في وقت طالب فيه الملياردير الجمهوري بتدخل المحكمة ولكن لإنهاء القضية.

ووجه نواب ديمقراطيون رسالة إلى المؤتمر القضائي للولايات المتحدة، وهو مجموعة من 18 عضوًا من القضاة الفيدراليين يديرها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، تطالبهم بإجبار المحكمة على السماح بتغطية متلفزة لمحاكمة ترامب، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وجاء في الرسالة: "بصفته هيئة صنع السياسات للمحاكم الفيدرالية، دعم المؤتمر القضائي تاريخيًا زيادة الشفافية ووصول الجمهور إلى أنشطة المحاكم".

وأضافت أنه "بالنظر إلى الطبيعة التاريخية للتهم الموجهة في هذه القضايا، من الصعب تخيل ظرف أقوى من ذلك للسماح ببثها تلفزيونيا".

وتابعت: "إذا كان الجمهور سيقبل النتيجة قبولا تاما، فسيكون من الأهمية أن يشاهد، بصورة مباشرة قدر الإمكان، كيفية إجراء المحاكمات، وقوة الأدلة المقدمة، ومصداقية الشهود".

في غضون ذلك، طلب ترامب من المحكمة "إنهاء القضية"، حيث يريد المرشح الأوفر حظا -وفقا لاستطلاعات الرأي- لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل، من الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التدخل وإنهاء القضية.

وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الجمعة: "جنون! لقد ضربني خصمي السياسي (في إشارة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن) بوابل من الدعاوى القضائية الضعيفة، والتي تتطلب مبالغ هائلة من وقتي ومالي للفصل فيها".

وتابع: "الموارد التي من المقرر أن تذهب إلى الإعلانات والتجمعات، يجب الآن إنفاقها في محاربة هؤلاء البلطجية اليساريين الراديكاليين في العديد من المحاكم في جميع أنحاء البلاد"، على حد تعبيره.

ومضى قائلا: "أتقدم في جميع استطلاعات الرأي، لكن هذا ليس ساحة لعب متكافئة، إنه تدخل في الانتخابات، ويجب على المحكمة العليا التدخل".

ووفقا لنيوزويك، تظهر تقارير تمويل الانتخابات الأخيرة أن حملة ترامب "أفلست تقريبًا" بسبب حجم القضايا القانونية المتراكمة ضده حيث يواجه 78 تهمة جنائية في 3 ولايات قضائية تتراوح من عرقلة سير العدالة إلى الاحتفاظ المتعمد ببيانات الدفاع الوطني وتزوير السجلات التجارية.