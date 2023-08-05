 الكرواتي سوسا يغيب عن رحلة شتوتجارت إلى إنجلترا بعد نسيانه لوثائق سفره - بوابة الشروق
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الكرواتي سوسا يغيب عن رحلة شتوتجارت إلى إنجلترا بعد نسيانه لوثائق سفره

د ب أ
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 7:10 م

غاب المدافع الكرواتي بورنا سوسا عن فريقه شتوتجارت خلال المواجهة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد الإنجليزي اليوم السبت، في أخر المباريات الودية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني، بسبب نسيان وثائق السفر.

وأوضح شتوتجارت أن سوسا غاب عن رحلة الفريق إلى إنجلترا. وكان شتوتجارت نجا بأعجوبة من الهبوط في الموسم الماضي، بعد فوزه في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا على هامبورج المنافس بالدرجة الثانية.

ويستهل شتوتجارت مشواره في الموسم الجديد بملاقاة بالينجين في الدور الأول لكأس ألمانيا السبت المقبل قبل أن يواجه ضيفه بوخوم في الأسبوع التالي في البوندسليجا.


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