زاخاروفا: روسيا تفتح سفارتيها فى بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إعادة فتح سفارتي روسيا في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، قبل نهاية العام الجاري، بعد إغلاقهما منذ ثلاثين عاما.

وقالت زاخاروفا، في حديث لوكالة "نوفوستي" نشرته اليوم السبت: "نبدأ بحث مسائل تقنية مع شركائنا. يجب أن يتم افتتاح البعثات الدبلوماسية الروسية قبل نهاية العام الجاري".

وأضافت: "في ظروف الازدياد المستمر لاهتمام روسيا بأفريقيا وجّه الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة الإفريقية، مما يقتضي افتتاح بعثات جديدة وزيادة عدد الموظفين في البعثات الروسية الموجودة".

وقالت: "العملية تجري ونخطط لضمان أقصى تمثيل ممكن لروسيا في أفريقيا".

وأكدت استعداد روسيا لتقديم مساعدة للدول الأفريقية في تنظيم عمل بعثاتها الدبلوماسية في روسيا.

وأوضحت أن: "القيادة الروسية أشارت أكثر من مرة إلى انفتاحها على الحوار مع جميع الشركاء الأجانب الذين يسعون للتعاون المتكافئ والبناء والقائم على المنفعة المتبادلة".

وكان الرئيس بوتين قد أعلن في قمة "روسيا – أفريقيا" في 28 يوليو الماضي في بطرسبرج استئناف عمل السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بعد إغلاقهما قبل 30 عاما.