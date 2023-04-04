كيف سيتولى جهاز الخدمة السرية الأمريكية تأمين ترامب في حال صدور حكم بسجنه؟

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه في حال إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ربما تمثل حماية الخدمة السرية عقبة أمام احتجازه، مشيرة إلى أن بإمكانه الاحتفاظ بحمايتهم مدى الحياة، حتى إذا تمت إدانته وحكم عليه بالسجن أو الإقامة الجبرية.



ونقلت الصحيفة عن بعض المسئولين الحاليين والسابقين قولهم إنه "إذا أدين ترامب في أي من القضايا الجنائية الثلاث التي يواجهها الآن، ربما يتمكن من التأثير عما إذا كان سيذهب إلى السجن، وكيف ستبدو إقامته هناك بموجب القانون الذي يسمح للرؤساء الأمريكيين السابقين بالاحتفاظ بحماية الخدمة السرية مدى الحياة".



وأضافت "واشنطن بوست" أن الرؤساء منذ عام 1965 حصلوا على حماية مدى الحياة. ومنذ ذاك الحين، تنازل عنها فقط الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، في خطوة لتوفير التكاليف على دافعي الضرائب بعد 11 عاما من تنحيه.



لكن ما لم يحذو حذو نيكسون، قد يفرض ترامب أسئلة معقدة سياسياً ولوجيستياً بشأن ما إذا يجب أن يكلف المسئولون عملاء الخدمة السرية بحماية رئيس أمريكي سابق خلف القضبان، أو تركه لسلطات السجن لتولي مسألة الحفاظ على سلامته، أو تأمينه بموجب نوع من أنواع الإقامة الجبرية، بحسب ما قاله مسئولون أمريكيون.



ويواجه ترامب الآن ثلاث قضايا جنائية منفصلة، بينما يلوح احتمال واحدة أخرى على الأقل في الأفق.



ووجه له المستشار الخاص جاك سميث اتهامات بمحكمة فيدرالية في نيويورك فيما يتعلق بطريقة تعامله مع وثائق سرية ضبطت في منزله في منتجع مارالاجو بعدما ترك البيت الأبيض.



وفي المحكمة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن، اتهم فريق سميث ترامب بالتآمر لتقويض نتائج انتخابات عام 2020. وقد توجه إليه قريباً اتهامات في ولاية جورجيا في قضية مشابهة.



وقالت ماري ماكورد، التي شغلت منصب مساعد المدعي العام للأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن ترامب يمثل تحدي فريد لوزارة العدل.



وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن فرض أي عقوبة على رئيس سابق يخضع لحماية الخدمة السرية سيتطلب بعض المشاورات المعمقة وتجهيزات محتملة، "لأنه الأمر سيكون عبء ثقيل للغاية على نظام السجون لدينا لسجن ترامب".



من جانبهم، قال عملاء سابقون وحاليون بجهاز الخدمة السرية إنه "في حين لا توجد سابقة، يشعرون بأن الجهاز سيصر على توفير بعض من الحماية على مدار الساعة لرئيس سابق مسجون".



وأشاروا إلى أن الجهاز على الأرجح يخطط لهذا الاحتمال، حيث سيسعى لموائمة ممارسته المعتادة المتمثلة في ثلاث فترات مناوبة يوميا لما لا يقل عن عميل أو اثنين يوفرون حماية عن قرب.



وأضافوا أن حراسة ترامب ستتم بالتنسيق مع المكتب الفيدرالي للسجون لضمان عدم حدوث تضارب بشأن المهام أو كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى التحركات الروتينية للرئيس السابق في السجن مثل التوجه إلى ممارسة التمارين الرياضية أو تناول الوجبات.



وأشاروا إلى أن الخدمة السرية ستحتفظ بفقاعة حول ترامب في كل الأحوال، مما يبقيه بعيدا عن السجناء الآخرين.