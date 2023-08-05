العديد من مرشحي البديل الألماني للبرلمان الأوروبي يطالبون بحل الاتحاد الأوروبي

طالب العديد من مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا للبرلمان الأوروبي في انتخابات 2024 بالعدول الجذري عن فكرة الاتحاد الأوروبي وعزل ألمانيا في مواجهة الهجرة.

وأضاف الحزب اليميني الشعبوي في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، اليوم السبت، مرشحين آخرين على قائمته التي سيخوض بها انتخابات البرلمان الأوروبي في إجراء استغرق وقتا طويلا ليصل عدد المرشحين في القائمة حتى وقت مبكر من مساء اليوم إلى ما يتراوح بين 25 و30 شخصا.

ومن المنتظر أن يجري الحزب مشاورات حول البرنامج الانتخابي غدا الأحد.

كانت هناك مسودة نُشِرَت في يونيو الماضي ونصت على استهداف "حل منظم للاتحاد الأوروبي" وتأسيس "جماعة مصالح اقتصادية أوروبية جديدة".

ويطالب بعض ممثلي حزب البديل بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يطلق عليه "ديكست".

من جانبه، قال رئيس الحزب تينو شروبالا إنه يجري العمل على التوصل إلى حل توافقي، وذكرت مصادر في الحزب أن من المنتظر أن يتم تخفيض حدة المسودة في إطار هذا الحل التوافقي.

وقوبلت مطالب حل الاتحاد الأوروبي وكذلك خروج ألمانيا من التكتل بدعم واضح خلال جولات تقديم المسودة. وقال توماس شميت وهو أحد المتقدمين للترشح :" دعونا ننه الاتحاد الأوروبي معا".

وفي سياق متصل، قال مرشح آخر يدعى بيتر ديتجس:" أريد أن أتقدم (للترشح) من أجل إنهاء هذه المهزلة في بروكسل"، وأكدت المرشحة اليزابيت بيكر:"نريد أن نحقق خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي (ديكست)".

وقال زميلها في الحزب يوري كريستوفر كوفنر إنه سيعلن "الحرب على الأيدولوجية اليقظة" بالوسائل السلمية.

ووصف كوفنر ألمانيا بأنها دولة محتلة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن تعبير " أيدولوجية اليقظة" شاع في شبكات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة والمقصود به الأيدولوجية التي تلفت الانتباه إلى حالات التمييز والأحوال السيئة.

كان الحزب المصنف من جانب هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بوصفه حالة اشتباه في أنه يمثل حالة يمينية متطرفة، بدأ في إعداد قائمة مرشحيه لانتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع الأسبوع الماضي، وتصدر القائمة نائب البرلمان الأوروبي ماكسميليان كرا دون منازع على المستوى الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي الحالية توضح أن الحزب اليميني الشعبوي يحتل المركز الثاني في قائمة أقوى الأحزاب الألمانية متفوقا على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي يحتل المركز الثالث في هذه القائمة، فيما يأتي الاتحاد المسيحي المعارض على رأس هذه القائمة.