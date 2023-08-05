نبيل نعيم يروي تفاصيل معرفته بأيمن الظواهري: أرشد عن مكان اختبائي

روى نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، كواليس بداية معرفته بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلًا إن البداية كانت من الإسكندرية، عندما اعتدى عليه بعض التكفيريين بالسيف، حيث أصيب بقطع وتر في يده، وفي رأسه وأذنه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الجمعة: «كنت بتعالج، وشخص ما أعطاني عنوان أيمن الظواهري.. عالجني، وفي يوم طلب مني شقة ظننت أنها لتخزين السلاح، لكنه كان يريد أن يخبئ أحد الإرهابيين».

ولفت إلى أن واقعة الزاوية جمعته بالظواهري بعد ذلك، وتابع: «كانوا عاوزين ذخيرة، لنرد على أحداث الزاوية، ونسرق محل ذهب، وسجنا بعدها في القلعة سنة، ثم تم ترحيلنا لسجن طرة، والظواهري هو من أرشد على مكان اختبائي وكنا في منطقة الدويقة».

وذكر نعيم: «أنا ضد التكفير وكنت أرد عليهم ولي قضية شهيرة في محافظة الإسكندرية، حيث قُتل شخص من جماعة التكفير وتم حبسي لمدة شهرين في عام 1979».

وتابع: «كنت أرد على التكفير في الإسكندرية وكان لديّ كراسة هناك، فهددني أفراد جماعة التكفير وطلبوا مني العودة إلى القاهرة وإلا فإنهم سيقتلونني، فضربوني بالسيف على يدي عندما كنت أصلي».