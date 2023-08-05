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وزير بولندي يتعرض للانتقاد بسبب انتهاك مزعوم للسرية الطبية

وارسو - د ب أ
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 10:19 م

يواجه وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، انتقادات من أطباء البلاد بسبب انتهاك مزعوم للسرية الطبية.

وقال نقيب الأطباء البولنديين لوكاش يانوكوفسكي في رسالة للحكومة بوارسو اليوم السبت إن الثقة في الوزير تبددت وبات التعاون معه مستحيلا.

وانتاب الغضب نيدزيلسكي بسبب تقرير تلفزيوني انتقادي أظهر طبيبا بأحد المستشفيات في بوزنان يشكو من مشكلات في إصدار وصفات طبية إلكترونية للمرضى بعد عملية.

وكتب نيدزيلسكي عبر موقع تويتر أن التقرير خاطئ، مضيفا أن الطبيب الذي ظهر في التقرير تمكن من كتابة وصفات طبية تضمنت أدوية ذات أثر نفسي ومسكنات لنفسه دون أدنى صعوبات.

وذكر متحدث باسم نقابة الأطباء أن هذا الإفشاء يمثل انتهاكات للسرية الطبية.

ورد نيدزيلسكي في بيان رسمي بأنه يتمتع بالحق القانوني كوزير بالتدقيق في الوصفات الطبية التي يصدرها الأطباء لأنفسهم.

وأوضح أنه لم يطلع أي أحد على الحساب الإلكتروني للطبيب أو أي من المرضى، مضيفا أنه كان يحاول تصحيح تصريح غير حقيقي عبر التليفزيون.

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