سفير روسيا لدى واشنطن: على الغرب التخلي عن وهم هزيمتنا

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعيد عن أية تحالفات سياسية أمريكية، موصيا الغرب بالتخلي عما سماه وهم هزيمة روسيا.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن السفير أنطونوف قوله - اليوم السبت: «لاحظنا تلميحات في وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين، تزعم أن روسيا تتعمد إطالة عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024».

وأضاف أن العملية العسكرية الروسية واضحة، وستستمر حتى تحقق أهدافها بالكامل.

وتابع: «على دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن تدرك عدم جدوى تزويد نظام زيلينسكي بالسلاح وتشجيع أنشطته الإرهابية، والتخلي عن أوهام إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا».

وشدد على أن تزويد نظام كييف بمقاتلات «إف-16» القادرة على حمل أسلحة نووية، سيؤدي إلى تصعيد غير مقبول واحتدام مخاطر المواجهة النووية.