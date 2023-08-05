السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مواطنيها في لبنان سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.



وحذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية، في بيان لها اليوم السبت، "المواطنين السعوديين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع".



ودعت السفارة المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة على الأرقام الخاصة بالسفارة.



ومنذ مساء السبت الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين حركة "فتح" وفصائل "إسلامية"، تخللتها فترات هدنة، أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.



ويوم الاثنين، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إن "توقيت الاشتباكات في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه".