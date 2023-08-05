بلازا مكتبة الإسكندية تنظم فعالية بعنوان «يوم العائلة»

نظمت بلازا مكتبة الإسكندرية فعالية، بعنوان "يوم العائلة"، وذلك ضمن أنشطة مهرجان الصيف الدولي، حيث قدمت ورش عمل فنية للأطفال في إطار فعاليات المهرجان، وشارك فيها عشرات من الأطفال وعائلاتهم، وذلك بهدف تقديم فرصة للتعبير عن الإبداع والمواهب الفنية.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات صحفية خاصة، اليوم السبت، إن "يوم العائلة" يحث على تشجيع المشاركة العائلية في فعاليات المهرجان وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة، من خلال تجارب فنية مشتركة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقدمها مهرجان الصيف الدولي لجمهوره.

وأضاف سليمان، أن الفعاليات تضمنت ورش العمل ومجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية، بما في ذلك الرسم والتلوين، وصناعة الحرف اليدوية، والعزف على الآلات الموسيقية والغناء، مشيرا إلى أن هذه الورش أتاحت فرصة رائعة للأطفال للتعلم والتفاعل مع بعضهم البعض في جو من المرح والإبداع.