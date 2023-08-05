مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار بتل أبيب

قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب ثلاثة أخرين، أحدهم بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في تل أبيب.

وبحسب ما نشره موقع «القدس» الفلسطيني، مساء السبت، أفادت مصادر عبرية، بإطلاق النار صوب منفذ العملية، الذي لم تعرف هويته بعد.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنفار قوات الشرطة الإسرائيلية، وطواقم الإسعاف في المكان.

بدوره قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية للقناة 13 العبرية، إن «عنصرا أمن اشتبكا مع منفذ الهجوم في تل أبيب، وتمكنا من منع عملية كبرى، لا سيما في ظل تواجد عشرات الآلاف في المنطقة».

وقالت مصادر صحفية، إن العملية حدثت في أحد الشوارع المهمة في وسط «تل ابيب»، والذي يعج بالعديد من المقاهي والمطاعم، وعلى بعد أمتار من مظاهرة المعارضة الإسرائيلية، ضد التغييرات القضائية.