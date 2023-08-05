سلمى أيمن تتوج بذهبية بطولة التحدي الأولى للخماسي الحديث

أحرزت سلمى أيمن عبد المقصود لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث الميدالية الذهبية في فردي السيدات ببطولة التحدي الأولى للخماسي الحديث المقامة في بولندا وهي إحدى بطولات التحدي الأربعة ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن طريق التصنيف الأولمبي.

وفازت "سلمى عبد المقصود" بالذهبية محققة 1421 نقطة متقدمة على بطلة المكسيك ماريانا أرسيو التي حققت الفضية برصيد 1401 نقطة، وجاءت التشيكية لوسي هلافاكوفا في المركز الثالث ب 1390 نقطة.

وتعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.



