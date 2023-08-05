مصدر بالأهلي : إمام عاشور سيكون جاهزا مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أخر تطورات إمام عاشور لاعب الفريق الجديد الذى انضم للفريق رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان إمام عاشور يعني من إصابة فى العضلة الخلفية منذ أبريل الماضى مع فريقه الدنماركي وعاد للقاهرة للخضوع لفترة علاج تحت اشراف طبيب المنتخب الدكتور أحمد أبو العلا.

وفور إعلان الأهلي التعاقد مع عاشور قام الجهاز الطبي للأهلي بتسلم ملفه ودراسته ووضع برنامج علاجي وتأهيلي له ، حيث كان اللاعب يحضر يوميا لملعب التتش مساء لتنفيذ برنامجه التأهيلي.

وقال المصدر أن عاشور سيكون جاهزا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد وسيخضع لقياسات بدنية مكثفة للوقوف على حالته .

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة 3 اسابيع على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 23 أغسطس الجاري.