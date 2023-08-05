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أقرت الحكومة الباكستانية، نتائج أول إحصاء رقمي للسكان في البلاد والتى تشير إلى أن عدد سكان البلاد بلغ 49ر241 مليون نسمة.

وذكر بيان صدر، اليوم السبت، عن مكتب رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف الذي يرأس مجلس المصالح المشتركة الباكستانى أن المجلس أقر التعداد السابع.

وذكر البيان أنه "من المثير للقلق ملاحظة زيادة تبلغ 35 مليون نسمة خلال السنوات الست الأخيرة ".

وتشير البيانات إلى أن معدل النمو السكاني في البلاد بلغ 55ر2 بالمئة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء شهباز شريف قوله إن معدل النمو السكاني أعلى بكثير من النمو الاقتصادي للبلاد.