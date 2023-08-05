CIB يشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت لحماية التنوع البيولوجي

فى إطار جهود البنك التجارى الدولى ــ مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر لقيادة التمويل المستدام على المستوى الإقليمى، شارك CIB فى المنصة التى نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) فى بيروت.



وقد تمت دعوة الدكتورة داليا عبدالقادر ـــ رئيسة قطاع التمويل المستدام بـCIB ــ لتقديم رؤاها حول الدور الذى يلعبه التمويل فى حماية التنوع البيولوجى، ومشاركة تجربة CIB فى هذا الصدد من خلال جلسة تفاعلية تحت عنوان «أهمية الحصول على تمويل مشروعات للمحافظة على التنوع البيولوجى».



بدأت د. عبدالقادر بتوصيف الهيكل المالى العالمى والفجوة النظامية الحالية الناجمة عن النظم الحديثة «التعليم» و«المحاسبة». وقالت: «بالرغم من وجود خطوات إيجابية خلال العقد الأخير فى السياسات والتشريعات فإنه مازالت هناك فجوة بين الأداء الفعلى العالمى وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخى».



وأشارت إلى أن CIB نجح فى معالجة تلك الفجوة بشكل كبير حيث تمكن من تحويل مخاطر الأثر البيئى والمجتمعى إلى نتائج مادية تؤثر فى النمو والربحية، وتم ذلك فى سياق الإصدار الناجح لأول سندات خضراء للشركات فى مصر بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، كما قدمت خلال الجلسة برنامج «Brain Trust» الذى يركز على إظهار الجدوى الاقتصادية لمشروعات التكيف مع التركيز بشكل خاص على التنوع البيولوجى.



وحرصا من CIB على تدعيم الوعى بأهمية تمويل مشاريع التنوع البيولوجى للمؤسسات المالية، قام البنك بترشيح ممثلين من الإدارات المعنية بالبنك وهما طارق زياد ولمياء يسرى مساعدى نائب قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك اللذين شاركا فى مجموعتى عمل «الحلول التى تراعى الطبيعة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجى» خلال المؤتمر.