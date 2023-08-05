ألمانيا: إصابة عدة أشخاص بإصابات طفيفة في حادث لحافلة سياحية قادمة من النمسا

أُصِيْب عدة أشخاص بإصابات طفيفة جراء حادث وقع لحافلة سياحية في أحد الطرق السريعة شرق مدينة هانوفر الألمانية صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة تفتيش شرطة مدينة براونشفايج، إن الحادث أسفر عن وقوع إصابات لـ 18 شخصا تم نقلهم مؤقتا إلى مستشفيات محيطة.

وكانت الحافلة تقل ما مجموعه 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و74 عاما بالإضافة إلى طفل عمره تسعة أعوام.

بذلك عدلت المتحدثة عدد المصابين حيث إنها كانت أشارت في تصريحات سابقة إلى أن عدد المصابين بلغ 19 شخصا وأن شخصا واحدا على الأقل أُصِيْب بإصابات خطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق مع سائق الحافلة - 55 عاما، بسبب تعريض حركة المرور للخطر والإهمال الذي أدى إلى حدوث إصابات بدنية.

كانت الحافلة في طريقها من النمسا في طريقها إلى النرويج، وقالت المتحدثة إن مقر الشركة المالكة للحافلة يقع في مدينة فرايشتات في النمسا العليا. ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد. الأمر المؤكد أن الحادث اقتصر على الحافلة وحدها دون أن يشمل أي سيارة أخرى. وذكرت المتحدثة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وشاركت الشرطة وقوات الإطفاء في التعامل مع الحادث بالإضافة إلى مروحية إنقاذ.

كانت الحافلة انحرفت عن مسارها بعد الساعة الخامسة صباحا بقليل ووقعت في حفرة وانقلبت على جانبها، وقالت المتحدثة إن الإنقاذ استغرق بضع ساعات لأن الحافلة كانت في الحفرة الأمر الذي تطلب معدات أكبر.

وتم إغلاق الطريق السريع رقم 2 باتجاه هانوفر لعدة ساعات بعد الحادث قبل أن يتم فتح الطريق مرة أخرى في وقت متأخر قبل الظهر وذلك بعد انتشال الحافلة وقطرها.

وتمكن العديد من الركاب من الخروج من الحافلة بمعرفتهم وذلك حسبما ذكرت إذاعة "إن دي آر"، فيما تم إخراج بقية الركاب المصابين من النافذة الأمامية والخلفية للحافلة واستخدمت قوات الإنقاذ سلما ومنصة لإخراجهم من الحفرة.

وتمكن رجال الإطفال من الدخول إلى الحافلة عن طريق فتحة السقف.