تقرير: صحفيان إيرانيان يعتزمان طلب اللجوء لأستراليا بعد مونديال السيدات

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يعتزم صحفيان من جريدة إيرانية تديرها الدولة طلب اللجوء إلى أستراليا بعدما وصلا إلى البلاد لتغطية بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

ولا توجد نية لدى الصحفي سعيد ساهيديان والمصور نعيم أحمدي من جريدة حكومية إيرانية للعودة لبلادهما، حسبما ذكرت بوابة "إصلاحات" الإخبارية الإلكترونية اليوم السبت.

وكانت هناك حالات متكررة في السابق لإيرانيين يطلبون اللجوء خلال الفعاليات الدولية.

ومؤخرا، قامت لاعبة الشطرنج سارة خادم بالمشاركة في فعالية في كازاخستان في ديسمبر الماضي، بدون ارتداء الحجاب. وفي يوليو حصلت على الجنسية الإسبانية.

وفي أغسطس عام 2019، طلب صحفي إيراني كان يرافق وزير الخارجية الإيراني إنذاك محمد جواد ظريف خلال زيارته لستوكهولم ، اللجوء في السويد.