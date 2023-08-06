إيران تصدر تحذيرا لمواطنيها المسافرين إلى عمان

أطلقت السفارة الإيرانية لدى مسقط، اليوم السبت، بيانا تحذيريا لمواطنيها الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».



وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن السفارة الإيرانية لدى سلطنة عمان، قد أصدرت بيانا حذرت فيه المواطنين الإيرانيين الذين يتقدمون بطلبهم للسفر إلى مسقط، بشأن أفعال المحتالين، بحسب قولها.



وقال بيان الخارجية الإيرانية: «في الآونة الأخيرة، نشهد أن بعض الأشخاص يعدون بتقديم خدمات مختلفة للإيرانيين، بما في ذلك الحصول على تأشيرات من سفارات بعض الدول، وإجراء الأمور المرتبطة بالهجرة والإقامة والبحث عن عمل والنشاط الاقتصادي وشراء العقارات وما إلى ذلك، ويتلقون بهذه الذرائع مبالغ كبيرة من المواطنين المطالبين».



وشدد بيان الخارجية الإيرانية على أن «هؤلاء الأشخاص غير مرخص لهم، غالبا، بمثل هذه الأنشطة»، مشيرا إلى أنه «ليس لديهم مؤسسات أو مكاتب مسجلة بشكل رسمي، ويقدمون أنفسهم وكأنهم مرتبطين بالهيئات الحكومية في إيران أو سلطنة عمان، بما في ذلك السفارة الإيرانية في مسقط».



وناشدت الوزارة الإيرانية مواطنيها الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، واتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، مع الحصول على المشورة اللازمة من السفارة الإيرانية في سلطنة عمان، أو غيرها من الهيئات الرسمية ذات الصلة داخل إيران.



وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى سلطان عمان، بالإبلاغ عن مثل هؤلاء الأشخاص غير المسموح لهم بعمل رخصة أو غير المرخص لهم بمثل هذه الأنشطة، بحسب البيان.