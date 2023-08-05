وزير الدفاع الأمريكي يحذر: جاهزية قواتنا معرضة للخطر

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن جاهزية القوات معرضة للخطر مع تنحي قائد الجيش، تاركا القوات البرية ومشاة البحرية للجيش الأمريكي دون قادة معتمدين من مجلس الشيوخ للمرة الأولى في التاريخ.

ونقلت مجلة «ذا وييك» عن أوستن، قال فيه إن فشل مجلس الشيوخ في اعتماد القادة الجدد للخدمات يؤدي إلى تعطيل القوة ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن عدم مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار القادة المؤهلين يقوض الاستعداد العسكري ويضعف القدرة على الاحتفاظ بضباط ممتازين في صفوف الجيش.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات بلاده تحتاج إلى إجراء تحويلات منظمة وسريعة لتعيين القادة العسكريين، متابعا: «القوات المتميزة تحتاج إلى قادة ممتازين».

يأتي ذلك بعد أن أصبحت القوات البرية في القوات المسلحة الأمريكية دون قائد معتمد من مجلس الشيوخ، بعد أن استمر عضو جمهوري في المجلس في عرقلة التعيينات العسكرية.

وتنحى رئيس أركان الجيش المتقاعد الجنرال جيمس ماكونفيل عن القيادة يوم الجمعة، وبهذا سيصبح هناك فرعان من القوات المسلحة، وهما الجيش وسلاح مشاة البحرية، دون قادة معتمدين للمرة الأولى في التاريخ.