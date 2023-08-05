رأس البر تستقبل مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية

استقبلت مدينة رأس البر، فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية، بالتعاون بين مديريتي الأمن، والشباب والرياضة، والوحدة المحلية بالمدينة.

وقال بيانٌ أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المهرجان شارك فيه أكثر من 50 قائد دراجة نارية، و15 قائد سيارة رياضية.

وانطلقت الجولة من مدينة المنصورة الجديدة، ثم إلى إحدى القرى السياحية بالطريق الدولي الساحلي، ثم التوجه إلى مدينة دمياط، مرورًا بالطريق الموازي لنهر النيل وصولا إلى مدينة رأس البر.

وجاء المهرجان في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة، والتعريف بالمدن التي تضمنتها الجولة، والترويج للرياضة وكيفية توظيفها بشكل ايجابي على الفرد والمجتمع، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.