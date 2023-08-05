بيلوسي: ترامب بدا «كجرو خائف» قبل مثوله أمام المحكمة

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه كان مثل "الجرو الخائف" قبل مثوله أمام المحكمة في واشنطن لتوجيه لائحة الاتهام إليه بشأن محاولته إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت بيلوسي، في تصريح لقناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية: "لم أكن في قاعة المحكمة بالطبع لكنني رأيت خروجه من سيارته وهذا أو ذاك، رأيت جرواً خائفاً".

وأضافت: "بدا قلقاً جداً جداً جداً بشأن مصيره، لم أرَ أي شجاعة أو ثقة أو أي شيء مماثل، يعلم حقيقة أنه خسر الانتخابات وأن عليه الآن مواجهة العواقب غير السارة".

كما رأت أن "من المحزن للغاية" مواصلة دعم الجمهوريين لترامب.

وكانت بيلوسي (83 عاما) قد تنحت عن قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب العام الماضي، لكن احتفظت بمقعدها في الكونجرس.

وتعد بيلوسي شخصية مكروهة في أوساط الجمهوريين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إشرافها على مساءلتي ترامب. ولم تجمعها مع ترامب أي علاقة ودية أو متناغمة، حيث نادراً ما اجتمعا لمناقشة الشئون الحكومية، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وكان الخلاف بين بيلوسي وترامب واضحاً للغاية في فبراير عام 2020 في خطاب حالة الاتحاد، حيث بدا أن ترامب، أولاً، تجاهل مصافحة بيلوسي. ثم ردت بيلوسي على أداء ترامب بالوقوف من مقعدها خلفه لتمزيق خطابه بطريقة مسرحية.

وأمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، الخميس الماضي، لم يقر ترامب بالذنب في أربع اتهامات مرتبطة بمحاولته إلغاء نتائج الانتخابات لعام 2020، التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

ويواجه ترامب إجمالا 78 تهمة جنائية، في قضيتي شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير مشروعة جمعت بينهما، واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يواجه مزيداً من الاتهامات فيما يتعلق بمحاولة تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية.