 بعد 37 سنة من طرحها.. محمد منير وحميد الشاعري يعيدان تقديم دويتو «أكيد» في حفل العلمين - بوابة الشروق
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بعد 37 سنة من طرحها.. محمد منير وحميد الشاعري يعيدان تقديم دويتو «أكيد» في حفل العلمين

إسراء زكريا
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 6:16 ص

قدم النجمان محمد منير وحميد الشاعري دويتو "أكيد" خلال حفلهما الذي يقام الآن، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وذلك بعد مرور ٣٧ عاما على طرحها.

وحرص الشاعري على تقبل رأس منير على المسرح عقب انتهائهما من تقديم الأغنية.

وغنى الكينج عددا من أجمل أعماله، من بينها: الرزق على الله، وعلموني عنيكي، وشمندورة، ويونس، ويا سمرا، وتعالى نلضم اسماينا، وسط هتاف وصياح من الحضور باسمه.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.


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