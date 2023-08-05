الجيش السوداني ينفي سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور

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نفى الجيش السوداني، مساء الجمعة، سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك في تسجيل صوتي لمتحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، نشره الحساب الرسمي للقوات المسلحة على «فيسبوك.»

وقال عبد الله: «روج المتمردون (الدعم السريع) كذبة كبيرة بأنهم سيطروا على ولاية وسط دارفور، وهذا غير صحيح».

وأضاف: «لدينا فرقة مشاة وقواتنا موجودة في زالنجي (عاصمة الولاية)، وفي كل مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم والتعامل معه بكل اقتدار».

وأشار إلى أن قوات الجيش وجهت ضربات للمتمردين في وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل (شرق) وكانت ضربات ناجحة كبدت المتمردين خسائر في الأرواح والمعدات.

ولفت إلى أن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها ضد المواطنين، وطردتهم من بيوتهم في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم وحي جبرة جنوبي الخرطوم لاستخدامها في عملياتهم الحربية.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.