محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بالأحياء والمراكز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كلف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في بيان اليوم السبت، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

فيما تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، 6 قوافل طبية خلال شهر أغسطس الجاري.

وأعلنت المديرية مواعيد وأماكن القافلة على النحو التالي، حيث تقام يومي 6، و7 أغسطس الجاري قافلة طبية بمدرسة الروضة الرسمية بمنطقة أبيس 7 بنطاق حي وسط.

وتقام أيضًا يومي 8، و9 أغسطس قافلة طبية بمدرسة عبد العزيز هارون بمنطقة أبيس 8 بنطاق حي وسط، فيما تقام يومي 15_ 16 أغسطس قافلة طبية بمدرسة المسيري الثانوية الصناعية بنطاق حي العامرية.

وتقام يومي 20، و21 أغسطس قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بالدخيلة بنطاق حي العجمي، ويومي 22 و23 أغسطس قافلة طبية بمدرسة البكاتوشي الثانوية بنطاق حي المنتزه، أما يومي 29، و30 أغسطس قافلة بالمعهد الديني بقرية أبو مسعود بنطاق حي العامرية.