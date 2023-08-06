أوكرانيا تبدي رغبتها في تكثيف هجماتها بالمُسيّرات على أهداف روسية

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قال وزير الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم السبت، إن أوكرانيا تريد تكثيف هجماتها بطائرات مسيرة على أهداف روسية في أعقاب عدة ضربات ناجحة.

وكتب دانيلوف على تويتر: "الأهداف الروسية هي أفضل ساحة تدريب على الأسلحة الأوكرانية والترويج لها في سوق الأسلحة العالمية".

وقال إن شهر أغسطس كان شهرا ناجحا للطائرات الأوكرانية المسيرة حتى الآن، بالنظر إلى الضربات الأخيرة على السفن الروسية.

ومساء أمس الجمعة، أصيبت ناقلة روسية بين روسيا وشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي ضمتها موسكو بمسيرة بحرية في غرفة المحركات.

ووفقا لتقارير إعلامية، ضربت مُسيّرة بحرية سفينة إنزال تابعة لأسطول البحر الأسود في نوفوروسيسك في وقت سابق يوم أمس الجمعة.

وأكد دانيلوف أنه "مع كل مهمة قتالية جديدة، أصبحت الطائرات المسيرة القتالية الأوكرانية والزوارق المسيرة أكثر دقة، وأصبح المشغلون أكثر خبرة، وأصبح التنسيق القتالي أكثر فعالية، ويحصل المصنعون على فرص لتحسين الخصائص التكتيكية والتقنية".

وأشار إلى أنه يتعين الآن الاضطلاع بالمهام على نطاق أوسع وعلى مسافة أكبر. وقال إن هذا يتعلق أيضا بزيادة " فداحة الخسائر الروسية".

وفي الوقت نفسه ، أعلنت أوكرانيا أن موانئ البحر الأسود في أنابا ونوفوروسيسك وجيليندزيك وتوابسي وسوتشي وتامان تعتبر الآن مناطق خطر عسكري. ولم تذكر تفاصيل.