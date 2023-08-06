أعلنت حكومة المملكة المتحدة غرس آلاف الأشجار بمناسبة تتويج الملك تشارلز.



وتم تخصيص 2.5 مليون جنيه استرليني (3.19 مليون دولار) اليوم السبت لمساعدة المجالس البلدية على تشكيل مساحات خضراء و "ربط المجتمعات بالطبيعة كي تكون تذكرة دائمة بالتتويج"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وتحتفي المبادرة بشغف الملك تشارلز بالطبيعة والبيئة، التي تجلت في رعاية العديد من المنظمات الخيرية المعنية بالحياة البرية وحماية البيئة خلال توليه منصب أمير ويلز.



وقالت الحكومة إن المبادرة ستساعد على تحقيق أهداف مضاعفة الأشجار لثلاثة أمثال بحلول الانتخابات المقبلة وضمان أن تكون نسبة 16.5% من مساحة اليابسة مغطاة بالأشجار بحلول 2050.