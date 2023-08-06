ناشد الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي؛ بمساندة قرارات مجلس الإدارة ولجنة التخطيط الأخيرة، وذلك على خلفية القرار المفاجئ الذي أثار غضب جمهور الأحمر؛ برحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي بعد سنوات طويلة حقق خلالها عديد الألقاب المحلية والقارية.



وشدد خلال تقديم لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، على ضرورة دعم رؤية الإدارة بشأن تطوير الفريق في ظل الإنجازات التاريخية التي حققت على مدار الموسم وحصد 27 بطولة، معقبا: «الجماهير غضبانة وزعلانة عندها حق، لكن لا يصح أبدا نهاجم النادي».



كما طالب، رئيس النادي محمود الخطيب، بالظهور الإعلامي ومصارحة جماهير النادي بأسباب التغييرات، مضيفا: «الخطيب رجل دولة لا أحد أبدًا يستطيع أن يشكك في هذا، ومجلس الإدارة لديه أسبابه، أتمنى في أقرب مناسبة أن تصارح الجمهور، أنت حققت كل البطولات غيرك مأخدش ولا شيء».



وأشار إلى شعور الجماهير الحمراء بحالة من الحزن على القرار الأخير، في ظل ارتباطها بتاريخ سيد عبدالحفيظ وقيادته التي أسهمت في تحقيق الأهلي العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، معقبا: «حق جمهور الأهلي على الخطيب المصارحة؛ لأن الجمهور وعلان».



وشدد على أهمية تسوية وإنهاء الموقف الراهن، من أجل إعداد فريق الكرة لمواجهة المنافسة القوية المحتملة مع نظيره نادي بيراميدز، وذلك في ظل المشاكل التعاقدية التي يمر بها الغريم التقليدي الزمالك، معقبا: «بيراميدز ما شاء الله عندهم فلوس، وبنوا فريق قوي جدًا، وبيدفعوا ما شاء فلوس زي مانشستر سيتي».