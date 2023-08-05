 الرئيس الجزائري يبدي استعداده للمساعدة في حل سلمي لأزمة النيجر - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري يبدي استعداده للمساعدة في حل سلمي لأزمة النيجر

د ب ا
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 4:07 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 4:07 م

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن زيارته إلى فرنسا مازالت قائمة، مبديا استعداد بلاده للمساعدة في حل سلمي للأزمة التي تشهدها النيجر.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي، عن تبون قوله، من مقتطفات مقابلة مع وسائل إعلام محلية ستبث مساء اليوم السبت بخصوص زيارته إلى فرنسا: "مازلنا ننتظر برنامج الزيارة من الرئاسة الفرنسية".

وكان يفترض أن يزور تبون فرنسا في يونيو الماضي، لكن ذلك لم يحدث بسبب ظهور توترات جديدة وخلافات واضحة بين البلدين حول بعض الملفات منها ملف المهاجرين الجزائريين.

وشدد الرئيس الجزائري، على وجوب عودة الشرعية الدستورية إلى النيجر، داعيا لحل سلمي للأزمة في هذا البلد.

وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في حلحلة هذه الأزمة في حال طلبوا منا ذلك.

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