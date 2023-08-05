تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحاتها للقراءة على صفحات الملحق الثقافي الصادر السبت أسبوعيا.

وفيما يلي ترشيحات الشروق الأسبوعية..

صحوة المحكومين فى مصر الحديثة من رعايا إلى مواطنين (1798 ــ 2011 )

تأليف: محمود حسين - ترجمة: د.محمد مدكور

دار الشروق - 2023

فى هذا الكتاب يتتبع محمود حسين الخطوات المتعاقبة التى خطاها المصريون طوال القرنين الماضيين فى مسيرة تحولهم من رعايا إلى مواطنين.

يقدم لنا نظرة متكاملة مبدعة لتاريخ مصر المعاصر، لا تقتصر على المقاييس السياسية والاقتصادية المعتادة، بل تشمل الأبعاد الدينية والنفسية لسلوك الجماعات والأفراد يجدد بذلك فهمنا لثنائيات الحاكم والمحكوم، التقليد والحداثة الجماعة والفرد، اللاهوتية والعلمانية، إلخ.

الحياة تبدأ خارج منطقة راحتك - تأليف: لبنى الحو

دار دون - 2023

الكتاب خطوة تضمن لك طبيعة التحكم فى عقلك وقراراتك ورغباتك الخاصة؛ حتى تتخلص من عبودية الراحة والأمان، وتُصبح المتحكم الأول فى درجة خوفك، ومقدار شعورك بالقلق. والتحلى بالشجاعة التى تحتاجها لتحقيق أهدافك.

فى قلبى أنثى عبرية - تأليف: خولة حمدى

دار كيان - 2013

فى قلب حارة اليهود فى الجنوب التونسى تتشابك الأحداث حول المسلمة اليتيمة التى تربت بين أحضان عائلة يهودية، وبين ثنايا مدينة قانا العتيقة فى الجنوب اللبنانى تدخل بلبلة غير متوقعة فى حياة ندى التى نشأت على اليهودية بعيدا عن والدها المسلم. تتتابع اللقاءات والأحداث المثيرة حولهما لتخرج كل منهما من حياة الرتابة وتسير بها إلى موعد مع القدر. (فى قلبى أنثى عبرية) رواية مستوحاة من أحداث حقيقية فى قالب روائى مشوق.

ناعومى وأخواتها - تأليف: هشام الخشن

الدار المصرية اللبنانية - 2023

من منا لا يسمع أصواتا بداخله؟ أصواتا تتحول فى كثير من الأحيان إلى شخوص تحاورنا ونحاورها، نُحسن إخفاءها فتكون أسرارا لا نقوى على إعلانها، وحين نقدر على التحدث بما يجول فى داخلنا تتكاثر علينا الموانع، ثم لا تلبث أن تجىء اللحظة التى لا نستطيع معها كتمانا، أو ربما نجد الأشخاص الذين نرجو منهم استماعا غير مشروط.