المجلس العسكري في النيجر يعين قادة جدد بالقوات المسلحة

في أعقاب تهديدات باستخدام القوة العسكرية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، شكل المجلس العسكري في النيجر، قيادة جديدة للقوات المسلحة.

وذكر متحدث باسم الحكام العسكريين في البلاد، على شاشة التلفزيون مساء أمس الجمعة، أن الجنرال موسى سالو بارمو، الذي اضطلع بدور حاسم في تنفيذ الانقلاب في 26 يوليو الماضي، سيتولى منصب رئيس الأركان.

وفي السابق، كان بارمو يقود القوات الخاصة في البلاد.

وأضاف المتحدث، أنه تم شغل مناصب مهمة أخرى، في الجيش وسلاح الجو، بالموالين للمجلس العسكري.

يذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، من قبل رجال شرطة الحرس الرئاسي، طالبت إيكواس بإطلاق سراحه يوم الأحد الماضي.