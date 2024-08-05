رحيمي يواصل تألقه مع المغرب في أولمبياد باريس ويتصدر قائمة الهدافين

واصل المغربي سفيان رحيمي تألقه في دورة الألعاب الأولمبية وعزز صدراته لجدول هدافي البطولة بعد التسجيل في مرمى إسبانيا، في مباراة الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ووقع رحيمي على الهدف الأول في المباراة ليتقدم المنتخب المغربي على نظيره الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب فيلودروم، في الدقيقة 36 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

ورفع رحيمي رصيده للهدف السادس في البطولة، 4 منهم من ركلات ترجيح، متفوقًا بـ3 أهداف عن إبراهيم عادل، نجم المنتخب الوطني والذي يأتي في المركز الثاني بجدول الهدافين برصيد 3 أهداف.

يذكر أن حكم المباراة الأوزبكي إلجيز تانتاشيف، تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعدما سقط إثر اصطدام غير متعمد من مدافع منتخب إسبانيا على قدم الحكم اليمنى.

واستكمل الحكم الرابع، السويدي جلين نيبيرج، المباراة بعد 5 دقائق من التوقف، فيما خرج الحكم الرئيسي متأثرًا بإصابته.

يذكر أن الحكم السويدي جلين نيبيرج، هو الذي أدار المباراة الشهيرة بين المغرب والأرجنتين في بداية دور المجموعات، والتي شهدت فوز المغرب 2-1، وشهدت أحداثًا مثيرة.

ويجمع نصف النهائي الثاني من البطولة بين المنتخب الوطني المصري ونظيره الفرنسي صاحب الأرض في العاشرة مساءً على ملعب غروباما ستايديوم.