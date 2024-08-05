دراسات: عصير البرتقال خافض طبيعي لضغط الدم والكوليسترول

يمنح كوب من عصير البرتقال الطبيعي قدرا من الانتعاش والنكهة الممتعة في يوم صيفي حار، ولكن فوائد ذلك العصير الطبيعي تتعدي ذلك لكونه علاجا من الضغط والكوليسترول وهما مرضين مزمنين واسعي الانتشار، وقد أكدت الدراسات القدرات العلاجية لذلك العصير.

خافض الكوليسترول

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، أن دراسة منشورة بدورية الليبيدات في الصحة والأمراض، تضمنت الدراسة ١٢٩ أشخاص تلقى ٤٢٪ منهم كوبين برتقال يوميا على مدار سنة لمعرفة التأثير.

وجد الفريق انخفاضا بالكوليسترول لدى المواظبين على عصير البرتقال وعدم تحسن بمعدلات الكوليسترول لدى غير المواظبين.

وأشارت الصحيفة لتحليل دراسات شمل ٩ دراسات سابقة أكد أن عصير البرتقال فعال لخفض الكوليسترول الضار، غير أنه لا يعطي تأثير لرفع الكوليسترول المفيد للجسم.

خافض لضغط الدم

وتحدثت الصحيفة عن دراسة بدورية التغذية في أوروبا والتي تضمنت مواظبة المبحوثين على شرب البرتقال لمدة ٣ أشهر، وكانت النتيجة تحسن ضغط الدم السيستول وهو الرقم الكبير بقراءة الضغط بمجرد الانتهاء من كوب العصير.

وأوضحت الدراسة أن مادة الهسبارين في العصير هي المسئولة عن هذا التأثير الجيد بضغط الدم.

وأشارت دراسة أخرى، إلى أن شرب كوبين برتقال يوميا خلال شهرين يضبط الضغط الخاص بالنبض، وذلك نتيجة لمواد الفلافينويد المضادة للأكسدة بالعصير ومادة الباكتين أيضا، إذ توضح أن النوع الطبيعي من عصير البرتقال هو ما يحقق الفوائد المرجوة.