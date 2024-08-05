أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن قرى (العمار الكبرى - امياى – الصفا – كفر الفقهاء – ترسا – السيفا) وتوابعها.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى ضعف المياه عن قرى (اكياد دجوى – طنط الجزيرة – الرجالات- الأحرار) بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل قطر ٦٠٠ مم المغذي لتلك القرى، وجارى حاليا أعمال الإصلاح.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كل المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.