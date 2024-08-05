هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في بداية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن مؤشر نيكي للأسهم تراجع بأكثر من 6% في بداية تداولات اليوم الاثنين، حيث أثارت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو الأضعف من المتوقع مخاوف من ركود اقتصادي، وتأثرت شركات التصدير بارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 145.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 41ر2225 نقطة، أو ما يعادل 20ر6 %، ليصل إلى 29ر33684. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 27ر178 نقطة، أو 03ر7 %، ليصل إلى 33ر2359.