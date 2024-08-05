بلغاريا تشهد انتخابات جديدة بعد فشل المحاولة الأخيرة لتشكيل الحكومة

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فشل السياسيون البلغاريون للمرة الثالثة والأخيرة في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي، وستشهد البلاد الآن إجراء انتخابات جديدة .

وأعاد حزب هناك شعب مثل هذا(أيتن) الشعبوي الصغير، اليوم الاثنين، التفويض الذي كلفه به الرئيس رومن راديف بتشكيل ، حكومة جديدة قبل أسبوع.

وعجز الحزب في محادثات مع الأحزاب الأخرى عن إقناع 121 نائبا من أصل 240 نائبا لدعم تشكيل الحكومة.

وبالتالي ستجري الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي انتخابات أخرى في الخريف المقبل ، وهي الانتخابات البرلمانية السابعة منذ أبريل 2020.

وقال الرئيس راديف اليوم الاثنين: "لا نزال ندور في دوامة الانتخابات دون أن نحقق أي نجاح".

وسيتعين على راديف الآن تحديد موعدا للانتخابات الجديدة وتعيين رئيس مؤقت للحكومة من دائرة ضيقة من المسؤولين البارزين ليقوم بدوره بتشكيل حكومة مؤقتة.