رئيس مركز باريس بالوادي الجديد: رفع آثار تجمعات مياه الأمطار في درب الأربعين

دفعت الوحدة المحلية في محافظة الوادي الجديد بسيارات الكسح لرفع آثار تجمعات مياه الأمطار في منطقة قرى درب الأربعين جنوب مركز باريس، وفتحت الطرق، وحصرت المنازل المتضررة لتقديم الدعم لهم، وذلك فور تعرض المنطقة لهطول أمطار غزيرة اليوم.

قال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس في الوادي الجديد، إن جميع المسؤولين في المركز توجهوا فوراً إلى المناطق المتضررة ويعملون على مدار الساعة لتخفيف آثار الضرر التي سببتها مياه الأمطار الغزيرة.

وأضاف صالح أنه تم قطع التيار الكهربائي عن القرية المتضررة من الأمطار حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكداً أن فريق الأزمات ما زال متواجداً حتى اللحظة لمتابعة رفع آثار الضرر وتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، لافتاً إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بحصر المنازل المتضررة لتقديم الدعم لهم.

وناشد رئيس المركز جميع المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المناطق التي تعرضت لأمطار غزيرة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أنه تم رفع حالة الطوارئ في مدينة باريس وجميع القرى التابعة للمركز.