إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل مدارس الخارجة للاعتماد التربوي بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل مدارس إدارة الخارجة التعليمية للاعتماد التربوي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وإدارة التدريب بالمديرية.

وقال عبد العزيز إن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم للمدارس المتقدمة للاعتماد التربوي للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وتأهيل وتدريب المدارس للحصول على الاعتماد التربوي، وتأهيل وحدات التدريب بالمدارس المتقدمة للاعتماد، وتدريب فرق ومجالات الجودة بالمدارس على مؤشرات ومعايير الاعتماد، وتدريب المدير والمنسق على أعمال الرفع والتواصل مع الهيئة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف الفئات التالية: مدير ووكيل المدرسة، المنسق، المعلمين، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مسؤولي الدمج، مسؤولي وحدات التدريب، مسؤولي الأمن، مسؤول الصيانة، والزائرة الصحية. ويُجرى تنظيم البرنامج بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة على مدار أسبوعين متتاليين بدءًا من اليوم الأحد ٤ وحتى الخميس ١٥ أغسطس الجاري.