عودة النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الياباني إلى دائرة النمو

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين عودة قطاع الخدمات في اليابان إلى دائرة النمو خلال الشهر الماضي بعد استقراره في الشهر السابق.

وذكر جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7ر53 نقطة مقابل 4ر49 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي نموا معتدلا في حجم الأعمال الجديدة بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وأشارت الشركات إلى تحسن الثقة في زيادة سجل الطلبيات وتحفيز الأعمال على النمو.

في المقابل سجلت الطلبيات الخارجية على قطاع الخدمات أول تراجع منذ بداية العام الحالي.

كما سجل قطاع الخدمات تحسنا مستمرا في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف عن شهر يونيو الماضي ومازال أعلى كثيرا من متوسط قراءته على المدى الطويل.