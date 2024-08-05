متمردون انفصاليون يقتلون طيار مروحية نيوزيلنديا في إقليم بابوا الإندونيسي

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قتل متمردون انفصاليون في إقليم بابوا الإندونيسي طيارا نيوزيلنديا وأشعلوا النار في مروحيته اليوم الاثنين، حسبما قالت السلطات.

ويزيد هذا الحادث المخاوف بشأن طيار نيوزيلندي آخر يدعى فيليب ميرتنز، محتجز لدي متمردي بابوا منذ فبراير 2023 .

وتعرضت المروحية التي كان يقودها الطيار جلين مالكوم كوننج - 50 عاما لكمين بعد هبوطها في منطقة "الاما".

وقال فيصل رمضاني، قائد قوة للشرطة والجيش في بابوا إن كوننج كان معه أربعة من الركاب المحليين على متن المروحية ولم يتعرضوا لأذى في الهجوم.

وأوضح فيصل في بيان "تعرضت المروحية التي كانت تقل 4 ركاب لكمين لدى وصولها من جانب مجموعة إجرامية، مما تسبب في مقتل الطيار السيد جلين مالكوم كوننج".

وأضاف أن كوننج يعمل لصالح شركة شحن جوي محلية.

يذكر أن حركة بابوا الحرة، التي تقاتل منذ فترة طويلة للاستقلال عن إندونيسيا، كثفت حملتها ضد قوات الأمن والمدنيين الذين تتهمهم بالتجسس لصالح السلطات الإندونيسية.