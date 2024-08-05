مقتل عنصرين من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب شرقي لبنان

قتل عنصران من حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران بعد ظهر الأحد في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية "حولا" بجنوب شرقي لبنان، وفقا لمصادر عسكرية وطبية لبنانية.

وأوضحت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا في حولا بصاروخين جو-أرض، مما أدى إلى تدميره ومقتل محمد فرحات وعلي عمرو داخله.

ووفقا للمصادر فقد عملت فرق الدفاع المدني على إزالة الأنقاض، بينما قامت سيارة إسعاف بنقل الجثتين إلى مستشفى في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وأضافت المصادر أن الطائرات والدبابات الإسرائيلية نفذت ست غارات مساء الأحد على أربع قرى وبلدات في جنوب لبنان، وأن المدفعية الإسرائيلية قصفت ثماني بلدات وقرى حدودية جنوبية بـ30 قذيفة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.