وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة

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اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣٪؜.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اتصالا بالأوائل لتقديم التهنئة لهم.

وحصل علي المركز الأول شعبة علمي علوم الطالبة ندى رمضان بمحافظة المنوفية بمجموع 404,5 درجة.

وحصل على المركز الأول شعبة علمي رياضة الطالب محمد هاني سعيد من محافظة الإسماعيلية بمجموع 405,5 درجة.

وحصل علي المركز الأول أدبي الطالبة ملك علي السيد من محافظة الجيزة بمجموع 394,5 درجة.