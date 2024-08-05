الأرصاد: الرطوبة المرتفعة سبب هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت قليلا مقارنة بشهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وتصل خلال فترات النهار لما بين 40 و50%، وأثناء الليل تصل إلى 95%.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة بشكل كبير تزود من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، التي تسجل في الواقع 35 درجة مئوية، في حين المحسوسة تصل إلى 39 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه نسب الرطوبة المرتفعة هي السبب في هطول الأمطار على محافظات أسوان والوادي الجديد وجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى زيادة حدة الأمطار أمس واليوم حيث وصلت للسيول على بعض المناطق مثل توشكى وشرق العوينات وحلايب وشلاتين.

ونوهت بأن هذه الأمطار غير معتادة في هذا التوقيت، لا سيما وصول الأمر إلى حالة السيول التي تكون معتادة في فصل الخريف.