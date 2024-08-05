قيس سعيّد يقدم رسميا ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية

أودع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التونسية «وات».

ووصف سعيّد الانتخابات بأنها «حرب تحرير»، مضيفًا: «لا ثورة حتى النصر المبين في إطار الشرعية والمشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة يعيش فيها المواطن مكرما يجد فيها حقوقه كاملة في الحرية والعدل والكرامة الوطنية».

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن «الشعب هو صاحب السيادة»، مؤكدًا أن «تونس لن تقبل أي تدخل من أي جهة أجنبية».

وبدأت تونس أجواء السباق الانتخابي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل رسميًا، حيث بدأ المرشحون المحتملون لرئاسة تونس، الأسبوع الجاري في تقديم ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر إيداع طلبات الترشح للرئاسة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى الثلاثاء القادم 6 أغسطس، على أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 10 من الشهر نفسه.



