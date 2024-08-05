أردوغان ينتقد الفاشية الرقمية مع استمرار حجب الوصول لتطبيق إنستجرام

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، المنصات الإلكترونية بعد حجب تركيا الوصول لتطبيق انستجرام، وقال إن تلك المنصات تمارس "الفاشية الرقمية" وشبه سلوكها بسلوك المافيا عند الدفاع عن مصالحها.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة.

أضاف أردوغان: "إننا بصدد مواجهة فاشية رقمية لا تتسامح حتى مع صور الشهداء الفلسطينيين وتحجبهم بشكل فوري وتسوق لهذا على أنه حرية".

واتهم أردوغان تلك المنصات بالامتثال للوائح في أوروبا والولايات المتحدة ولكنها لاتحترم قيم تركيا.

يشار إلى أنه تم حجب الوصول إلى تطبيق انستجرام في تركيا يوم الجمعة الماضي ، وهو ما يعني عدم إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي للتطبيق الآن في تركيا إلا من خلال شبكة افتراضية خاصة "في بي إن" .

ولم يتم الكشف عن أسباب الحظر والمدة المتوقعة له.